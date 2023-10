Cosa non va nella direttiva Ue sull’efficienza energetica degli edifici

Leggi su linkiesta

(Di martedì 17 ottobre 2023) Le proposte di regolazione dell’Unione europea sugli aspetti energeticiresidenziali stanno causando non poco trambusto in diversi paesi europei. Si prenda la Germania ad esempio: le stime mostrano che i proprietari immobiliari tedeschi sarebbero costretti a spendere duecento miliardi di euro per adeguarsi alle nuove norme, e ciò all’anno! Questa cifra corrisponde praticamente a quattro volte il budget che la Germania stessa stanzia per il settore della difesa. Secondo le stime, inoltre, il costo di un impianto di riscaldamento e isolamento termico a risparmio energetico per casa unifamiliare è almeno di centomila euro. Se ladell’Unione sarà attuataforma attuale è ancora una questione aperta, ma già il dibattito che ne è uscito è abbastanza per far preoccupare centinaia di migliaia di ...