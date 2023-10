Cosa c’è nella legge di bilancio approvata dal governo

Leggi su linkiesta

(Di martedì 17 ottobre 2023) Ilieri ha approvato il disegno didi. Lo spazio di manovra dell’esecutivo vale circa ventiquattro miliardi di euro. Tra le novità, sono stati varati due decreti attuativi sull’accorpamento delle prime due aliquote Irpef: i contribuenti fino a ventottomila euro di imponibile avranno un’aliquota al ventitré per cento, al trentacinque per cento fino ai cinquantamila e al quarantatré per cento oltre. La misura al momento è finanziata solo per un anno, fino a dicembre 2024. Sulle pensioni: dall’anno prossimo non ci sarà più «Quota 103», ma si sale a «Quota 104» (almeno quarantuno anni di contributi e sessantatré d’età contro gli attuali sessantadue). C’è una bandierina identitaria. Ai residenti extracomunitari che non hanno diritto all’iscrizione obbligatoria sono richiesti duemila euro per accedere al Servizio ...