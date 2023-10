Corona scatenato | a valanga da De Girolamo | il nome pesante nel mirino

Leggi su iltempo

(Di martedì 17 ottobre 2023) “Io non lavoro con le forze dell'ordine” l'intervista più attesa della settimana inizia così. Fabrizioarriva nel salotto di Nunzia Dedopo giorni di attesa e polemiche e sottolinea subito la sua “etica”: “io non sono andato dalla polizia”, dice, “non sono una persona che parla” perché, spiega, “ho un codice etico che mi ha insegnato la galera” e l'inchiesta in Procura "sarebbe comunque partita a prescindere". Ospite di Nunzia Dead Avanti Popolo su Rai 3, dopo averil caos nel calcio italiano e aver rivelato alcuni dei nomi eccellenti coinvolti nello scandalo scommesse, l'ex re dei paparazzi è un fiume in piena che travolge tutto ciò che incontra. A cominciare da Luciano Spalletti: “Lo conosco molto bene. Ha allenato a Milano e io a Milano vivo e giro da sempre” ricorda ...