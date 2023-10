Corona | “quel calciatore della Roma che allo stadio guarda le corse di cavalli” | di chi si tratta | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 17 ottobre 2023) Fabrizionon ha intenzione di fermarsi e continua a svelare dettagli sul caso delle scommesse. “Alle 17 appuntamento con un bel. Un giocatoreche scommette mentre è in tribuna are “a maggica” e alle 20, antipasto con un nuovo audio… Nicola scommette. Chissà perchè…”, aveva annunciato sul sito dillingernews.it. Poi, in leggero anticipo, ha svelato i dettagli. “cheledi. Starà scommettendo? Ah saperlo! Ecco il. Un ragazzo con un cappellino di marca, nella tribuna speciale dell’Olimpico mentre gioca la. Ma a lui sembra ...