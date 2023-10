(Di martedì 17 ottobre 2023) (Adnkronos) – “Seviene pagato per andare dalla De Girolamo stasera, rilancio svelando gratis chi ha detto le cose a chi a sua volta le ha dette a”. È la provocazione che Giannilancia attraverso l’Adnkronos, alla vigilia della nuova ospitata di Fabriziostasera da Nunzia De Girolamo, dove l’ex paparazzo ha annunciato nuove rivelazioni sullo scandalo scommesse nel calcio. Il conduttore, seppur nel suo stile ironico, punta il dito sul meccanismo messo delle continue rivelazioni continue diin tv. “Bisogna un attimo uscire da questo circolo vizioso – affonda– Fagioli e Zaniolo sono stati già interrogati. Cosa può dire lui in più stasera? Dirà che dopo quei nomi ce ne sono anche altri. Benissimo, manessuno convoca ...

"Seviene pagato per andare dalla De Girolamo stasera, rilancio svelando gratis chi ha detto le cose a chi a sua volta le ha dette a". È la provocazione che Giannilancia attraverso l'Adnkronos, alla vigilia della nuova ospitata di Fabriziostasera da Nunzia De Girolamo, dove l'ex paparazzo ha annunciato ...

Corona in tv, Ippoliti: "Perché pagare chi denuncia un reato" Adnkronos

Celebrazioni in onore dell'ingegnere ferrarese Adamo Boari per i ... CronacaComune

Più iniziative sono in programma per celebrare la ricorrenza del 160esimo anniversario della nascita dell'ingegnere e architetto ferrarese Adamo Boari, organizzate per giovedì 19 ottobre 2023 dal ...Il conduttore affonda: "Un personaggio pubblico va in Questura, non in televisione" ...