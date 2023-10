Corea del Sud svela l’aereo supersonico KF-21

Il passo in avanti è stato compiuto sia inSud che in India ma anche in Europa e quest'ultimo è l'aspetto che più ci riguarda da vicino. Anche dalle nostre parti insomma, la distribuzione ...

Diretta Corea del sud - Vietnam (6-0) Amichevoli 2023 la Repubblica

Mosca, Lavrov in Corea del Nord da mercoledì Agenzia ANSA

L'attività delle transazioni nel settore dei viaggi e del turismo è in calo nel primo e nel terzo trimestre rileva GlobalData ...Leonardo partecipa ad Adex 2023, il Salone internazionale dell'aerospazio e della difesa di Seul, in Corea del Sud (stand 199 in Hall ...