Convocati Italia | a Wembley Gatti al posto di Biraghi

(Di martedì 17 ottobre 2023) Idell’per la sfida di: Spalletti perde, al suoil ct chiama il bianconeroCambio dell’ultima ora tra idell’per la sfida di questa sera contro l’Inghilterra ainfatti non ci sarà e al suoSpalletti ha convocato Federico. Di seguito l’elenco completo. Portieri: Donnarumma, Vicario, Meret; Difensori: Di Lorenzo, Dimarco,. Udogie, Darmian, Mancini, Acerbi, Scalvini, Bastoni; Centrocampisti: Locatelli, Bonaventura, Cristante, Frattesi, Barella; Attaccanti: Orsolini, Kean, Raspadori, Scamacca, Berardi, El Shaarawy.

, stasera assalto all'Inghilterra: non convocato BiraghiIn occasione della partita contro ... infatti, non figura nell'elenco dei ventitré calciatorida Luciano Spalletti per la sfida ...

Italia, i convocati di Spalletti per l'Inghilterra: c'è un'esclusione importante Fantacalcio ®

ITALIA, I CONVOCATI PER L'INGHILTERRA: OUT BIRAGHI - Sportmediaset Sport Mediaset

C'è anche Federico Gatti nella lista dei convocati del CT azzurro Luciano Spalletti per la sfida di questa sera tra Italia e Inghilterra. Il difensore.Esclusione eccellente per l'Italia quando mancano poche ore al fischio d'inizio della sfida contro la capolista Inghilterra ...