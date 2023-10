Conto Deposito sempre più conveniente | ecco quanto può rendere

Leggi su quifinanza

(Di martedì 17 ottobre 2023) Con l’inflazione che rallenta e tassi di interesse molto elevati, ilè oggi uno degli strumenti di risparmio più interessanti su cui puntare, anche grazie alla possibilità di beneficiare di una copertura fino a 100.000 euro garantita dal Fondo Interbancario a Tutela dei Depositi. Il guadagno netto derivante da questo prodotto, a parità di importo investito e di durata, cresce fino al +556%. Èemerge dai dati raccolti dall’Osservatorio ConfrontaConti.it che hanno confermato la forte crescita dei tassi di interesse delrispetto allo scorso anno. Leggi qui per approfondire cosa è un. Qui qualche consiglio per scegliere. Come è cambiato il mercato rispetto al 2022 Rispetto allo scorso anno, il...