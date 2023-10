Conto Corrente Zero Spese | i migliori a confronto

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 17 ottobre 2023) Tutti noi abbiamo almeno un: è obbligatorio per l’accredito dello stipendio e della pensione, quindi non ci sono scappatoie. E ogni mese vediamo imposte e balzelli su ogni operazione che facciamo: piccole cifre che però alla fine del mese incidono ed erodono il nostro: cosa abbiamo valutato Allora ci chiediamo: esistono veramente dei conti correnti a? Cioè dei conti pensati per chi non fa molte operazioni di tipo bancario (come bonifici o prelievi) ma usa ile il bancomat solo per l’accredito dello stipendio o della pensione ed ovviamente per i pagamenti? Per rispondere ad una domanda che ci interessa anche personalmente, siamo andati a leggere i ...