Conte | «De Laurentiis è un visionario | il tempo gli darà ragione anche quest’anno»

(Di martedì 17 ottobre 2023) Antonioa Belve: «Non nasco belva, ci divento durante l’infanzia per proteggermi dalla strada. Ci divento a volte nella vita proprio quando incontro alcune situazioni. A bordo campo “morte tua vita mia”, una delle due squadre deve soccombere, a voltecol pareggio è soccombere. Il mio segno zodiacale è il leone.: «Non è proprio vero che mi piace parlare solo di calcio. Fuori dal lavoro mi piace contornarmi di persone che non c’entrano col calcio. Sono molto diretto, odio le persone che ti girano le parole. Sono permaloso, sì. Chi prende uno come me, sposa un progetto, un’idea, una ambizione: «Accetti il mio modo di essere. il difetto è sempre orientato a migliorare la situazione degli altri. Non mi piace mentire, voglio essere schietto. A volte posso essere impulsivo nel reagire a determinate ...