Conte attacca il governo | “Manovra? Un bluff su asili nido e sanità | Meloni ha fatto il gioco delle tre carte”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 ottobre 2023) Nella“manca tutto perché gli italiani non troveranno nulla per quanto riguarda caro-vita, caro-mutui e caro-carburante. Smontano anche Opzione donna e Ape sociale, tagliano la spesa sanitaria nonostante iltredi. Da ultimo trovano anche l’ultimo. Ieri mattina Giorgiaannuncia ‘per il secondo figlio le famiglie avranno gratis l’asilo’, a sera ilsi autosmentisce“. Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppein un punto stampa a Trento. “La prospettiva di politica economica-sociale di questoè veramente sconfortante perché non c’è nessuna misura per la crescita, per l’investimento, e l’abbiamo denunciato. Questo ...