Conte al Napoli | tutta la verità raccontata a ‘Belve

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 17 ottobre 2023) Antonioè stato intervistato a Belve, il programma in onda su Rai 2, condotto da Francesca Fagnani. Le sue dichiarazioni La pausa Nazionali in corso è, probabilmente, una delle più assurde mai vissute. Le rivelazioni di Fabrizio Corona sui calciatori coinvolti nel caso calcioscommesse ha sconvolto il calcio italiano. Ma, oltre questo, in particolare per i tifosi del, c’è stata un’accesa discussione per quanto riguarda il futuro della panchina azzurra. Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, nell’ultimo match prima della sosta, i tifosi delhanno invocato a gran voce l’esonero di Garcia. L’allenatore francese, più che dal punto di vista dei risultati, non ha convinto per il gioco messo in mostra. Il presidente De Laurentiis, all’inizio della pausa, ha seriamente preso in considerazione la possibilità di effettuare un ...