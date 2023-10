“Contatti avviati con la Juve” | Giuntoli beffa l’Inter e fa infuriare i tifosi

Leggi su rompipallone

(Di martedì 17 ottobre 2023) Lantus ha messo nel mirino un vecchio pallino di mercato del. Il dsè pronto are i nerazzurri. Un vecchio obiettivo di mercato delsarebbe finito ora nella lista dei desideri dellantus. Il direttore sportivo del club bianconero, Cristiano, è al lavoro per regalare a mister Massimiliano Allegri un nuovo centrocampista. Con Paul Pogba, fermo ai box per la positività al testosterone, e Nicolò Fagioli, out per la questione scommesse, la società bianconera da tempo si è messa alla ricerca di un nuovo rinforzo da inserire in mediana. Lantus ha scelto di puntare su un vecchio obiettivo di mercato del, dimostrando che nel mondo del calcio le rivalità possono spingere i club a ...