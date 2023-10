Consiglio al Napoli | “Tieni Garcia” | importante suggerimento a De Laurentiis

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 17 ottobre 2023) Giornata forse decisiva in casaper il futuro di Rudi. L’allenatore è ad un bivio, ma c’è ancora chi lo difende nonostante l’avvio pessimo. Sicuramente Rudinon si aspetta di trovare tutte queste difficoltà al momento del suo trasferimento sulla panchina del. L’allenatore francese si è dimostrato inadeguato nella gestione dello spogliatoio e non solo. Ormai l’esonero sembra vicino, ma qualcuno ancora lo difende e chiede tempo al. Ulivieri difendee chiede ulteriore tempo alDa giorni in casatiene banco la situazione sul futuro di Rudi, che sembra essere ormai vicinissimo all’esonero. L’allenatore francese presto potrebbe pagare il pessimo avvio stagionale ed essere ...