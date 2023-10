Conserve alimentari tra i temi del 4° evento “Agronetwork – L’oro in bocca”

Leggi su lopinionista

(Di martedì 17 ottobre 2023) ANGRI – Venerdì 20 ottobre, presso la Stazione Sperimentale dell’Industriadi Angri (SA), si svolgerà dalle ore 11:00 alle 13:00 il quartodel tour “in” ideato daper promuovere il Made in Italy alimentare ed il loro legame con il territorio. Si parlerà di, in particolare di pomodoro e legumi. Quello conserviero, infatti, è un settore vitale per l’economia del Paese e della Regione Campania, in grado di incarnare perfettamente le nostre tradizionima anche di rinnovarsi costantemente investendo in Ricerca e Sviluppo. I dati economici del settore, le sfide del futuro, le innovazioni scientifiche in materia di packaging e non solo, le proprietà nutrizionali ...