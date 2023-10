Concorso Politecnico di Milano | Assunzioni per Laureati

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 17 ottobre 2023) Presso ildiè indetto unPubblico per esami, per la copertura di 1 posto di categoria D, area amministrativa gestionale, a tempo indeterminato.diperÈ stata avviata una procedura di selezione pubblica mediante esami, in base al Decreto Direttoriale numero 11281 datato 28 settembre 2023, protocollo numero 0222502, per coprire una posizione a tempo indeterminato di categoria D, con una posizione economica D1, nell’ambito amministrativo-gestionale, a tempo pieno. Questa posizione è presso il servizio archivi storici e attività museali, all’interno dell’area Campus Life deldi. La procedura di selezione pubblica è identificata come “2023 PTA TI D ...