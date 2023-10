Concorso MAECI 2024

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 17 ottobre 2023) Stando alle ultime indiscrezioni, nel prossimo anno è attesa una serie di bandi di , per l’assunzione di oltre 1.200 dipendenti pubblici, diversamente da quanto indicato in precedenza. Difatti, negli scorsi mesi abbiamo già affrontato in parte la questione, dal momento che nel corso dell’estate lo stesso Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale aveva aperto la possibilità di assumere 300 funzionari per occupare ruoli non dirigenziali, le cui prove dipubblico sono attese per le prossime settimane. Per saperne di più al riguardo, ti invitiamo a dare un’occhiata all’approfondimento dedicato:300 funzionari. Dunque, nonostante i tagli annunciati nel settore, è comunque emersa l’esigenza di accogliere nuovo personale, principalmente per attuare una profonda riorganizzazione dello stesso ...