Concorso Azienda Ospedaliera di Cuneo | Assunzioni per Dirigenti

(Di martedì 17 ottobre 2023) Presso l’S. Croce e Carle di, è stato annunciato unPubblico basato su titoli ed esami, al fine di selezionare il candidato idoneo per ricoprire la posizione di Dirigente Medico nell’ambito dell’oncologia.diperL’S. Croce e Carle diha avviato unPubblico finalizzato alla selezione di un professionista altamente qualificato per il ruolo di Dirigente Medico specializzato in oncologia. Questa procedura di selezione prevede una valutazione completa, che comprenderà una rigorosa analisi dei titoli e degli esami dei candidati interessati. Il ...

... tra cui il primario Claudio Pellizzari , hanno rassegnato le dimissioni dall'Asst Lecco,...se a dimettersi sono anche primari facenti funzioni iscritti o intenzionati a iscriversi al...

Veneto. Tar boccia concorso psicologi di Azienda Zero, tutto da rifare Quotidiano Sanità

Concorso-beffa: dopo due anni tutto da rifare. Anche per i promossi ilgazzettino.it

Hai mai sognato di avere 100.000 (sì, centomila) euro per fare shopping senza pensieri, per comprare quello che desideri lasciando il conto da pagare a qualcun altro, un po’ come Julia Roberts in Pret ...NewTuscia – ROMA – Sono storie di amore per la natura, di difesa della biodiversità e delle tradizioni, di una visione del futuro sempre già innovativa, di economia, ma anche di coraggio e solidarietà ...