Con l’ultima manovra il governo mostra tutto il suo disprezzo per i precari della casa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 ottobre 2023) IlMeloni nel Consiglio dei Ministri del 16 ottobre ha approvato la legge di bilancio per il 2024. Dalle prime anticipazioni sulla versione approvata dal Consiglio dei ministri si legge in controluceildelnei confronti dei, del resto mai citati dal Documento economico e finanziario (Def), né nella Nota di aggiornamento al documento economico e finanziario (Nadef). Così come al ministro Salvini, isono invisibili, anche nel visionario e sconosciuto piano. Il messaggio del: alle 890.000 famiglie in affitto con redditi da povertà assoluta; alle 650.000 famiglie nelle graduatorie comunali per accedere ad ...