Commento al Vangelo di oggi 17 Ottobre 2023

(Di martedì 17 ottobre 2023) Ildi Luca 11,37-41 ci invita a riflettere sulla purezza, sulla generosità e sulle nostre intenzioni quando compiamo atti di carità. Nel passo, Gesù critica i farisei per la loro ossessione per la purezza esteriore, mentre trascurano la purezza interiore. La purezza non riguarda solo l’aspetto fisico o rituale, ma anche il cuore e le intenzioni. Gesù ci dice che dare in elemosina è un atto nobile, ma ciò che conta di più è l’intenzione dietro a questo gesto. Se diamo solo per cercare l’approvazione degli altri o per apparire virtuosi, perdiamo il significato profondo della carità. La vera purezza deriva dall’amore e dalla compassione sincera verso gli altri. Quando doniamo con un cuore generoso, senza cercare riconoscimenti o ricompense, tutto diventa puro. La nostra motivazione è l’amore per il prossimo e il desiderio di alleviare le sofferenze degli ...