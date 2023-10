Come sono cambiate le strategie di attacco della macchina militare russa dall’inizio dell’invasione in Ucraina? Il caso di Avdiivka

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 ottobre 2023) Si fa alla svelta a dire Caporetto: quella che noi spesso identifichiamoun unico – catastrofico – scontro tra le truppe italiane e quelle austro-germaniche fu, infatti, la dodicesima e ultima battaglia combattuta lungo la frontiera orientale italo-austriaca, nei pressi, appunto, del fiume Isonzo. Il fatto che a due anni e mezzoguerra stessimo ancora combattendo in un’area profonda meno di quindici chilometri voleva solo dire che nessuna battaglia era stata decisiva e i contendenti continuavano a sbranarsi disperatamente per uscire dallo stallo; basterà dire che nella decima e undicesima battaglia, combattute nel corso del 1917 l’esercito italiano aveva perso 320mila uomini, tra morti, feriti e prigionieri: sei volte e mezzo più che nella disfatta di Caporetto e pari al tre per cento dei maschi adulti del paese. ...