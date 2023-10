Come sarebbe l' eventuale guerra Iran-Usa

Leggi su panorama

(Di martedì 17 ottobre 2023) Non c’è soltanto chi esorta le potenze militari a impegnarsi per evitare un’estensione del conflitto arabo-israeliano tra Usa e, ma anche chi getta benzina sul fuoco: qualche giorno fa, precisamente mercoledì 11 ottobre, il senatore americano Lindsey Graham, repubblicano della Carolina del Sud, ha dichiarato che Israele e gli Stati Uniti dovrebbero bombardare l’nonostante manchino le prove del coinvolgimento diretto di Teheran nella strage del 7 ottobre scorso. In particolare, Graham ha chiesto un'operazione militare congiunta contro le infrastruttureiane e ha affermato che il Paese dovrà pagare un prezzo se uno degli ostaggi presi da Hamas verrà ucciso. Dopo aver risposto “Si” alla domanda diretta se sia necessaria un’azione bellica, Graham ha corretto in parte il tiro affermando: “Se ci fosse una escalation di questa ...