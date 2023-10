Come aumentare le vendite di un negozio | strategie e consigli sempre utili

Leggi su anteprima24

(Di martedì 17 ottobre 2023) Tempo di lettura: 5 minutiAvere e gestire un, lo sappiamo, non è facile. Lerappresentano tutto per gli imprenditori, e la paura di non riuscire a fidelizzare i clienti èpresente.comportarsi, quindi? Ci sono delleperledi un, anche considerato l’enorme appeal dello shopping online?analizzare le? Attrarre e fidelizzare i clienti è fondamentale perle: è proprio questa la base di partenza. Naturalmente, l’obiettivo è quello di offrire un’esperienza di acquisto che lasci un’impressione positiva e duratura nei confronti dei clienti. I clienti felici, infatti, tornano ...