La vicenda in un sabato di terrore in strada. L'uomo, dopo il folle gesto, stava tornando a casa a Livorno in treno quando è stato bloccato dai carabinieri

Coltellata al collo della ex, resta in carcere l'aggressore di Pontedera LA NAZIONE

Pontedera, 17 ottobre 2023 – Resta in carcere Valerio Spinelli, l'ex bagnino livornese di 46 anni che sabato 14 ottobre ha aggredito e ferito con una coltellata alla gola la sua ex fidanzata in strada