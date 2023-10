Colosseo | via a biglietti nominativi anti bagarinaggio

Leggi su italiasera

(Di martedì 17 ottobre 2023) Per contrastare ilecco il ticket nominativo per il: aperta una nuova biglietteria oltre a quella attuale e in più, verrà raddoppiato il numero deivenduti in loco. “Inizia una nuova era”, dice il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. La novità più importante è quella del biglietto nominativo acquistabile su www..it, con call center e nelle biglietterie fisiche. Potenziata la rete di vendita sul posto con nuova biglietteria, in largo della Salara Vecchia su via dei Fori Imperiali, che si somma a quella già esistente sulla piazza del, aumentando così a 6 le casse disponibili per il ritiro deion site per i visitatori singoli fino ad esaurimento delle disponibilità. Al contempo sarà raddoppiata la percentuale dei ...