(Di martedì 17 ottobre 2023)Italia rinnovano l'per l'acquisto delcoltivato in Italia e per la sostenibilità dell'intera filiera tabacchicola. L'intesa sottoscritta durante l'evento "...

Morris Italia rinnovano l'accordo per l'acquisto del tabacco coltivato in Italia e per la sostenibilità dell'intera filiera tabacchicola. L'intesa sottoscritta durante l'evento "...

Coldiretti-Philip Morris, rinnovato l'accordo sul tabacco - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Coldiretti-Philip Morris, rinnovato l'accordo sul tabacco QUOTIDIANO NAZIONALE

Roma, 17 ott. (askanews) - Coldiretti e Philip Morris Italia rinnovano l'accordo per l'acquisto del tabacco coltivato in Italia e per ...Oltre trecento gli agricoltori padovani che hanno partecipato al Villaggio Coldiretti allestito al Circo Massimo a Roma, guidati da Roberto Lorin e Giovanni Roncalli, rispettivamente presidente e dire ...