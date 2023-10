Claudio Cecchetto | chi è la moglie Maria Paola Danna | “Ero una sua fan da bambina”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 17 ottobre 2023)e sua(detta “Mapi”), vivono una storia d’amore lontana dai riflettori e, salvo qualche rara apparizione di coppia o intervista rilasciata, hanno sempre conservato il proprio sentimento nella privacy più assoluta. L’amore trae la sua ‘Mapi’ è stato raccontato in un’intervista di coppia rilasciata al Corriere della Sera. Fu lei a notare subito il produttore discografico, sino a conquistarlo grazie alla sua enorme forza di volontà: “Io seguivoda quando avevo dodici anni. Lo vidi in tv e dissi a mia madre: lo sposerò“. Il fatidico incontro trae laarrivò in televisione: “Poi, a 19 anni, ...