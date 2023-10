Civitavecchia verso il futuro | nuove tecnologie per un turismo sempre più digitale

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 17 ottobre 2023)- In seguito alla conferma, da parte della Regione Lazio, del Piano di Riparto delle risorse regionali dedicate all’Etruria Meridionale per il 2023, il vicesindaco diManuel Magliani, assessore all’Ambiente, ha proposto una delibera per aderire all’obiettivo del Piano Straordinario dedicato agli “Interventi per la progettazione di itinerari turistici che valorizzino le aree archeologiche più significative e, nell’ ambito di questi, la progettazione di arredi urbani e di segnaletica turistica”. Nello specifico, spiega Magliani: ” L’intervento progettuale riguarderà la creazione di un itinerario turistico nella città e la promozione del territorio e dei suoi attrattori. Oggi è necessario che i Comuni si dotino di sistemi innovativi di informazione finalizzati alla valorizzazione del territorio, al servizio di cittadini, ...