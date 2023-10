Città digitali | normative e cybersicurezza | il 18 ottobre convegno in Campidoglio organizzato da Roma Capitale

Leggi su romadailynews

(Di martedì 17 ottobre 2023), baricentro tra, tecnologie,e diritti della persona. Questo e molto altro sarà il tema delindetto per il 18dalle 8:30 alle 13:00 inalla Sala Protomoteca.dal Dipartimento Cybersecurity e Sicurezza Urbana di, con il patrocinio della Prefettura di, del Garante per la Protezione dei Dati Personali e dell’Agenzia per laNazionale, vuole essere l’occasione per analizzare l’impatto che le nuove tecnologie hanno sulla vita sociale, delle loro interconnessioni con le esigenze di sicurezza urbana e coniugarlo con le soluzioni die di protezione ...