Circostanze sospette Capuozzo | i dettagli che non tornato sulla strage

(Di martedì 17 ottobre 2023) “Unaservita sul vassoio a un incontro molto importante per il destino di Gaza”, è il sospetto di Toni, giornalista e volto storico di Mediaset, interrogato da Nicola Porro nel suo Stasera Italia sull'esposione dell'ospedale Al-Ahli Arabi Baptist nel centro di Gaza City. Interrogato dal conduttore – “Toni cosa può essere successo?” – il cronista esprime tutte le sue perplessità sui video che ritraggono la distruzione del complesso ospedaliero dove, secondo fonti palestinesi, sarebbero morte oltre 500 persone. "Non sono un perito balistico”, esordisce, però guardando le immagini "mi sembra che si senta abbastanza nettamente quello che è il rumore di un razzo, non di un missile scagliato da un elicottero o da un aereo"., esperto cronista di guerra e conoscitore del Medio Oriente, mette in discussione – con tutte ...

... si ritrova a risolvere crimini misteriosi quando scopre che i defunti che assiste sono morti indubbie. Luc si trova coinvolto in una serie di mortie misteriose che hanno luogo ...

Toni Capuozzo, cosa non torna sulla strage di Gaza: "Circostanze sospette" Il Tempo

Il giallo del pizzaiolo morto suicida a Napoli ilmattino.it

La polizia non crede al suicidio, la Procura indaga, è il giallo della morte di Eduardo Granato, pizzaiolo morto lo scorso gennaio a 28 anni in circostanze sospette. Si parte da una ipotesi: qualcuno ...Due agenti di polizia in uniforme si trovano in una strada buia dietro le linee di nastro della polizia.La polizia ha dichiarato di aver isolato il quartiere, ma non ha voluto fornire ulteriori dettag ...