Ciclismo | Velasco | “E’ un’annata magica | sogno il Tour de France e il Giro d’Italia”

Leggi su sportface

(Di martedì 17 ottobre 2023) Simone, è stato ospite a Firenze per ritirare il premio delle ‘Ali del Pegaso’, consegnatogli dal presidente del Consiglio regionale toscano, Antonio Mazzeo. “Per me è stataquasi, abbiamo raggiunto grandi risultati fra cui la maglia tricolore che è motivo di grande orgoglio per me. Sono fiducioso di poter continuare su questa strada. Indossare la maglia tricolore su tutte le strade del mondo è sempre un brivido che corre lungo la schiena – ha aggiunto il bolognese dell’Astana – Hai la responsabilità di una nazione e quindi è una spinta in più a dare sempre il massimo e a far vedere quanto vale la nostra terra. Quest’anno ho vestito più volte anche la maglia azzurra, prima ai Mondiali di Glasgow dove abbiamo fatto un’ottima prestazione con un altro toscano doc, Alberto Bettiol; non abbiamo centrato il risultato ...