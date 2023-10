“Ci spiace | non partiamo” Rabbia sul volo Easyjet | la scoperta nel bagno e la furia dei passeggeri

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 17 ottobre 2023) Inconveniente neldell’aereo,prima rinviato e poi annullato. Incredibile disavventura per idi unin partenza da Tenerife con destinazione Londra, Gatwick. L’aereo sarebbe dovuto decollare alle 20:05 di lunedì 16 ottobre, ma a causa di un inconveniente ha subito prima un ritardo di alcune ore, poi è stato annullato. E per isono iniziati i problemi. La compagnia, infatti, ha ammesso di non avere soluzioni alternative alannullato né di aver un numero di camere d’albergo sufficiente per tutti i presenti. Insomma un vero incubo per ie tutto provocato da qualcuno che ha defecato sul pavimento deldell’aereo. Proprio così. Un comportamento sicuramente disdicevole ma ...