Chiesa gremita per l’ultimo saluto a Pamela Pelle | il marito chiede giustizia

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 17 ottobre 2023)ladi Monterotondo ieri, 16 ottobre, ad attendere perquella donna “infaticabile”, come l’hanno definita gli amici, morta lo scorso 7 ottobre pochi giorni dopo aver dato alla luce la sua terza figlia.era amata e stimata in città, ora la tristezza che ha invaso la piazza è accompagnata dalla necessità che sia fatta giustizia. Primi tra tutti ilche dopo la tragedia ha fatto un esposto in procura a Tivoli. “Continuava a perdere sangue, perdite abbondanti. Lo avevamo segnalato anche durante il ricovero e ci è stato risposto che era normale. Una volta a casa, la situazione non è migliorata”. A nulla è valso il disperato tentativo di portarla in ospedale, ormai era troppo tardi. L’uomo, proprietario di un noto ...