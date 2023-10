Chiede Scusa e Offre Risarcimento dopo Insulto a Vigilessa | Risolto il Caso

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 17 ottobre 2023) Pescara - Una donna si è ritrovata sotto accusa per oltraggio a pubblico ufficiale in seguito a un alterco con un'agente della polizia municipale. Per evitare di affrontare un processo che avrebbe potuto portare a una condanna di fino a tre anni, la donna ha deciso di fare ammenda e risarcire il danno causato con un'offerta di pace. In una lettera indirizzata al sindaco Carlo Masci e al comandante Danilo Palestini, la donna ha scritto: "Porgo le mie più sentite scuse per quanto accaduto e per il mio comportamento deprecabile nei confronti del Comune di Pescara, del corpo di polizia locale e dell’agente". Per porre fine alla controversia, ha offerto volontariamente uneconomico, spiegando: "Intendo offrire liberamente a titolo risarcitorio l’importo di 300 euro all’agente, quale persona offesa, e di 300 euro al Comune quale ente di appartenenza del corpo di ...