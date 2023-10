CHI VORRESTI COME NUOVO ALLENATORE DELLA NAZIONALE FEMMINILE?

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 17 ottobre 2023) Pubblicato il 17 Ottobre, 2023 Dopo le dimissioni del Ct Davide Mazzanti dalladi pallavolo, si è aperto il toto allenatori. Team ItalyAncora ad oggi non è chiaro il nome di chi potrebbe prendere il posto di Davide Mazzanti, ma abbiamo creato un sondaggio per voi inserendo alcuni nomi di quelli che potrebbero essere (in via del tutto generale) uno dei nuovi allenatori. Qui sotto trovate un sondaggio contenente alcuni nomi di alcuni possibili allenatori.Ci teniamo a specificare che questi non sono i nomi dei candidati alposto dal ct, ma si tratta di un semplice sondaggio che permette di esprimere la vostra preferenza su chi vi piacerebbe vedere nella panchina azzurra. SONDAGGIO Caricamento…