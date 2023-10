Chi non può giocare in Inghilterra-Italia | squalificati | infortunati | diffidati

Leggi su oasport

(Di martedì 17 ottobre 2023) E’ arrivato il giorno tanto atteso per quanto riguarda la nazionale azzurra. L’di Luciano Spalletti sarà in campo per la sesta sfida del suo percorso nel girone C delle qualificazioni a Euro 2024 contro l’a Wembley, un match che rievoca dolci ricordi alla formazione del Bel Paese della serata storica dell’11 luglio 2021, data in cui la squadra allora guidata da Roberto Mancini alzò l’Europeo grazie alla vittoria in finale proprio contro gli inglesi. Nella classifica del raggruppamento, la nazionale dei Tre Leoni si trova in prima posizione con 13 punti all’attivo a +3 sugli azzurri, i quali con un successo si riporterebbero a pari lunghezze con la squadra d’oltremanica. Se l’dovesse espugnare Wembley con più di una rete di scarto, lo scontro diretto – tra andata e ritorno – andrebbe a favore degli azzurri, ...