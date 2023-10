Chi ha aperto una bisca clandestina Calcioscommesse | Corona scatenato | chi tira in ballo

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 17 ottobre 2023) Questa sera, martedì 17 ottobre, in onda su Rai 3 l'attesissima puntata di Avanti Popolo, il programma televisivo condotto da Nunzia De Girolamo. Si tratta di una delle puntate più chiacchierate dell'anno perché sarà presente un ospite d'eccezione: Fabrizio. L'ex paparazzo dei Vip è tornato alla ribalta grazie alle rivelazioni sullo scandalopubblicate sul suo sito Dillinger News. Lo showman ha annunciato che, proprio durante la trasmissione dell'ex deputata di Forza Italia, tornerà a parlare della vicenda, portando anche "le prove e le carte di tutto quello che ha scoperto". Intervistato da Il Giornale,si è lasciato scappare alcune anticipazioni su ciò che dirà dalla De Girolamo. Come, per esempio, quel brutto giro in cui è rimasto coinvolto Nicolò Fagioli. Lo juventino sarebbe infatti stato ...