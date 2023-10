Chi è Giancarlo Armati | il figlio di Virginia Sanjust di Teulada

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 17 ottobre 2023), nato nel 1999, è ildidie di Federico. Dal 2020 è amministratore di sostegno di sua madre, ex annunciatrice tv affetta da disturbi psichiatrici e coinvolta in vicissitudini giudiziarie. La nonna materna diè l’attrice Antonella Interlenghi, a sua volta figlia degli attori Antonella Lualdi e Franco Interlenghi. Il nonno paterno del ragazzo invece è il barone Giovannidi, discendente di una famiglia aristocratica sarda, morto nel 2014 in un incidente con il trattore nella sua tenuta., si è ritrovato ad essere amministratore di sostegno di sua mammaad appena 25 ...