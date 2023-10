Chi c’è e chi no al Belt and Road Forum

Leggi su formiche

(Di martedì 17 ottobre 2023) Si apre oggi a Pechino la terza edizione deland, una due-giorni dedicata al progetto lanciato nel 2013 ad Astana dall’allora neo-eletto segretario del Partito comunista cinese Xi Jinping, che della “Nuova Via della Seta” ha fatto uno cavallo di battaglia sia dell’espansionismo economico cinese nel mondo, sia del suo pluri-esteso mandato da segretario. Centocinquanta paesi e 30 organizzazioni internazionali hanno finora firmato un accordo di cooperazione all’interno del framework della Bri con Pechino, che ha accresciuto a dismisura i suoi investimenti diretti esteri, passando dagli 82 miliardi di dollari del 20212 ai 154 registrati nel 2020, divenendo così il primo investitore estero al mondo. Fornendo le risorse economiche necessarie ai Paesi in via di sviluppo per avviare importanti e ambiziosi progetti ...