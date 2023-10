Challenger Olbia 2023 | Bellucci batte Paire in tre set | Cobolli supera Nava

(Di martedì 17 ottobre 2023) MattiaBenoitdavanti al pienone del TC Terranova. L’è partito a gonfie vele con le prestazioni degli italiani e la splendida risposta del pubblico, numeroso sugli spalti del torneo ATP125 organizzato da MEF Tennis Events dal 15 al 22 ottobre. Reduce dalla finale a Malaga,è stato autore di una grande prova valsa il 6-4 3-6 6-2 contro. Al secondo turno sarà derby contro Raul Brancaccio, che si è aggiudicato una maratona di 2 ore e 39 minuti contro Remy Bertola (7-5 5-7 6-3). Esordio convincente anche per Flavio, che ha avuto la meglio su Emilioper 6-2 6-7(7) 6-3. Nel tardo pomeriggio sarà il turno di Fabio Fognini, impegnato contro la prima ...

