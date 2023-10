“C’è uno straniero armato che insegue alcune ragazzine”… Scatta l’allarme in provincia di Latina; ma è tutto finto

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 17 ottobre 2023) Pubblicato il 17 Ottobre, 2023 Un allarme rimbalzato sui social che ha fattore un imponente dispiegamento di forze dell’ordine ma che, al tirare delle somme, si è rivelato delfalso. E’ accaduto a Formia sabato pomeriggio quando decine di persone hanno tempestato di chiamate il NUE 112 avvertendo che in pieno centro ci fosse un immigrato, un cittadino di mezz’età di nazionalità indiana,di un coltello, che inseguiva e tentava di colpireragazzine. Gli inquirenti stanno cercando di capire come si possa essere diffusa la notizia. Probabilmente uno o più giovani che hanno fatto rimbalzare la cosa sui social mettendo in allarme gli adulti. Fatto sta che quanto la Polizia, i Carabinieri e la Guardia di Finanza sono arrivati sul posto, ovviamente, non hanno trovato nulla. Evidentemente è ...