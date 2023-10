Cassazione | via libera alla domanda congiunta per il divorzio veloce

Leggi su feedpress.me

(Di martedì 17 ottobre 2023) Le coppie sposate e entrate in crisi, come prevede la riforma Cartabia, possono presentare al giudicee cumulativa per la separazione e il, in questo modo si avvia lo scioglimento del matrimonio con uno scenario di maggiore stabilità degli accordi in modo da evitare capovolgimenti futuri e incertezze della situazione economica. A dare indicazione dirimente ai tribunali -...