Cassazione | via libera a domanda congiunta per divorzio veloce

(Di martedì 17 ottobre 2023) Secondo quanto previsto dalla riforma Cartabia le coppie sposate ed entrate in crisi, possono presentare al giudicee cumulativa per la separazione e il, in questo modo si avvia lo scioglimento del matrimonio con uno scenario di maggiore stabilità degli accordi in modo da evitare capovolgimenti futuri e incertezze della situazione economica. A dare indicazione dirimente ai tribunali, alcuni dei quali dichiaravano inammissibile ladei coniugi per quanto riguarda il, è stata la. In particolare, la Suprema Corte con il verdetto 28727 depositato ieri, ha affermato il principio per cui: "In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art 473 bis 51 cpc è ammissibile il ricorso dei coniugi ...