Caso scommesse | ufficiale la squalifica di Fagioli | il comunicato

Gli avvocati di Nicolò Fagioli hanno trovato un accordo con la Procura federale per ilillegali in cui è rimasto coinvolto. IN virtù dell'ex art. 126 del Codice di giustizia sportiva che regola il patteggiamento e che prevede una riduzione del 50 per cento della pena se l'...

Caso scommesse, Fagioli limita i danni: patteggiati sette mesi di squalifica - Sportmediaset Sport Mediaset

“Fagioli, Bonucci sapeva: il caso scommesse e la chat finita agli atti” Tuttosport

Roma, 17 ott. - (Adnkronos) - "E' un alto tradimento quello dei calciatori che scommettono su piattaforme illegali". Così il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi a 'Il Rosso e il Nero' su Ra ...Nicolò Fagioli, centrocampista della Juventus, è stato squalificato per 12 mesi per le scommesse illegali. Nell'ambito dell'accordo con la procura federale ...