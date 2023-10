Caso scommesse | Tonali e Fagioli pentiti Zaniolo nega

Leggi su 361magazine

(Di martedì 17 ottobre 2023) Continua ad andare avanti ilFabrizio Corona ha scoperchiato il vaso di Pandora con lo scandalohanno ammesso quanto fatto e confessato, continua invece are. Ora, come spiega Corriere della Sera, si indaga per capire se ci siano gli estremi per la frode sportiva a seguito del giro dia cui avrebbero preso parte Faglioli,e Zanioli. Per il momento non sembra però che ci siano risultati o partite truccate. L’indagine, seguita dal pm Manuela Pedrotta, ipotizza «l’esercizio abusivo di attività di gioco e di scommessa», come previsto dalla legge numero 401 del 1989. Ora, intanto sono al vaglio i telefoni, chat e tablet dei calciatori. Proprio dall’analisi del telefono ...