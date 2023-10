Caso Scommesse | parla Paoloni | “Non ero nessuno | e sono partito sconfitto”

Leggi su ilveggente

(Di martedì 17 ottobre 2023) Nel 2011 Marco, ora ex portiere, fu stato arrestato nell’ambito delle indagini della procura di Cremona riguardantie partite truccate in serie B e Lega Pro.era stato accusato di avere somministrato segretamente dei calmanti ai compagni di squadra della Cremonese durante l’intervallo della partita contro la Paganese. Nel 2019 è stato assolto. Oggi l’ex calciatore è intervenuto ai microfoni di TvPlay. Marco(Ansa)“Otto annilunghi, quindi meglio partire dal 2011: l’assoluzione è stata la giornata in cui miun po’ ripreso a livello umano e di immagine“, ha spiegato. “Ho passato anni bruttissimi. E la vicenda di questi giorni è simileper alcuni particolari a quella che è ...