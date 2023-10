Caso scommesse | arriva il patteggiamento per Fagioli | squalifica | ammenda e piano terapeutico

(Di martedì 17 ottobre 2023) Gli avvocati di Nicolòhanno trovato un accordo con la Procura federale per ilillegali in cui è rimasto coinvolto. IN virtù dell’ex art. 126 del Codice di giustizia sportiva che regola ile che prevede una riduzione del 50 per cento della pena se l’accordo è trovato prima del deferimento, il calciatore juventino viene «sanzionato con unadi 12 mesi, 5 dei quali commutati in prescrizioni alternative, e unadi 12.500 euro, per la violazione dell’art.24 del Cgs che vieta la possibilità di effettuaresu eventi calcistici organizzati da Figc, Uefa e Fifa». Laprevede quindi che il 22enne non possa scendere in campo per 7 mesi fino alla primavera del 2024. Le prescrizioni ...

