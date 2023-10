Caso scommesse – Accordo tra legali di Fagioli e Procura sul patteggiamento | la squalifica

... centrocampista della Juventus, è stato squalificato per 12 mesi per leillegali. Nell'... "La Procura Federale vigilerà sul rispetto di quanto indicato e, indi violazioni, adotterà i ...

Fagioli, il retroscena sul caso scommesse: la polizia a casa il giorno dopo la conferma del -10 alla Juve Calciomercato.com

Caso scommesse LIVE: Sandro Tonali in Procura a Torino, Corona adesso accusa Azmoun - Sportmediaset Sport Mediaset

La FIGC ha pubblicato un comunicato ufficiale sul patteggiamento con Nicolò Fagioli per il caso scommesse. Ecco quanto starà fuori La FIGC ha pubblicato un comunicato ufficiale sul patteggiamento con ...Nicolò Fagioli, centrocampista della Juventus, è stato squalificato per 12 mesi per le scommesse illegali ... "La Procura Federale vigilerà sul rispetto di quanto indicato e, in caso di violazioni, ...