Casirate | investì e uccise una donna | patteggia un anno di reclusione con pena sospesa

Leggi su bergamonews

(Di martedì 17 ottobre 2023) Bergamo. Hato undi) la 47enne di Arzago d’Adda, R.L. le iniziali, che il 17 maggio 2022l’81enne Elide Merisi ad’Adda. L’anziana venne trasportata all’ospedale di Treviglio. Le sue condizioni non sembravano gravi, ma con il passare delle ore la situazione si era complicata e l’anziana era deceduta. L’incidente intorno alle 9 e mezza, in via Marconi, in pieno centro. L’anziana stava andando a fare la spesa ed era a piedi, accompagnando la sua bicicletta. Giunta all’incrocio con via Menclozzi, una Land Rover guidata dalla 47enne, della zona, che stava svoltando a sinistra in direzione di Treviglio, l’aveva urtata facendola finire rovinosamente a terra. Sul posto era intervenuta ...