Caserta Decide | “Mozione per ridurre il limite di velocità nel centro storico”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 17 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiha presentato laper impegnare l’Amministrazione a sviluppare un piano perildiin tutto ilcittadino, e nelle aree a maggiore frequentazione pedonale, quali scuole, parchi pubblici, aree commerciali, aree densamente abitate, centri sportivi, ai 30 km/h. “Quella delle “Città 30” è una proposta che non va solo nella direzione di una città con strade meno congestionate e con una mobilità più sostenibile, va anche e soprattutto nella direzione di una città più sicura. La nostra città non è un unicum a cui non possano essere applicate delle soluzioni, previste e adottate in altri luoghi”. Queste le dichiarazioni di Sara Femiano, coordinatrice di ...